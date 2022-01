सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोमांच को और बढ़ाने के मकसद से नो बॉल फेंकने पर ‘फ्री हिट’ का नियम शुरू किया गया. पूर्व दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) को यह नियम इतना पसंद आया है कि वह चाहते हैं कि इसे टेस्ट क्रिकेट में भी लागू किया जाना चाहिए. स्टेन आईसीसी को इस नियम को लाने की इसलिए सलाह दे रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि इससे टेस्ट क्रिकेट में अनुशासन बढ़े और इससे पुछल्ले बल्लेबाजों को घातक गेंदबाजी का सामना कम से कम करना पडे़गा.Also Read - SC ने Supertech को दी चेतावनी, फ्लैट खरीदारों के पैसे 17 जनवरी तक लौटाना सुनिश्‍चित करो वर्ना....

स्टेन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच का लुत्फ ले रहे हैं. इस टेस्ट मैच के दौरान दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों ने पुछल्ले बल्लेबाजों के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी का मुजायरा किया. उन्होंने एक ही ओवर में 7 से 9 गेंदें फेंकने के लिए नो बॉल भी फेंकीं, जिस पर स्टेन ने ट्वीट कर कुछ इस अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. स्टेन ने यह सुझाव देते हुए कहा कि इससे पुछल्ले बल्लेबाजों को लंबे ओवरों से बचने में मदद मिलेगी, जिसमें गेंदबाज 'नो बॉल' फेंकते हैं.

Free hit for No Ball in Test Cricket…

What you think?

Will definitely help the bowlers (when batting) survive those extended 7/8 and sometimes 9 ball overs we’ve seen happen before…

6 balls is Hard enough for the tailenders facing a top class life threatening fast bowler.

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) January 12, 2022