India vs South Africa, My Dream11 Team Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच बुधवार से वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. 3 मैचों की इस सीरीज के पहले दो मैच पार्ल के बोलैंड पार्क में खेले जाएंगे. साउथ अफ्रीकी टीम भारत को यहां टेस्ट सीरीज में हराकर इस सीरीज की शुरुआत कर रही है. ऐसे में उसके इरादे मजबूत होंगे. लेकिन दूसरी ओर भारतीय टीम अब विराट कोहली की कप्तानी में नहीं होगी, बल्कि केएल राहुल (KL Rahul) यहां कार्यवाहक कप्तान की भूमिका में होंगे. उन्हें नए टेस्ट कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है. ऐसे में वह भी यहां भारत को जीत दिलाकर अपनी कप्तानी साबित करने लिए बेताब होंगे.Also Read - IPL 2022: लखनऊ फ्रेंचाइजी की कमान संभालेंगे केएल राहुल; मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई भी शामिल

अफ्रीकी टीम की कमान सीमित ओवरों के फॉर्मेट में टेंबा वबूमा (Temba Bavuma) के हाथ में है. उनकी टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है. उनकी टीम में डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक के करूप में दो विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जबकि कप्तान बवूमा समेत एडिन मार्करम, रासी वेन डेर ड्यूसन जैसे युवा खिलाड़ी भी हैं, जो परिस्थितियों से तालमेल बिठाकर खेलना बखूबी जानते हैं. Also Read - South Africa vs India, 1st ODI live streaming: टेस्ट सीरीज की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया

दूसरी ओर भारतीय टीम के पास फिलहाल उसके नए कप्तान रोहित शर्मा भले मौजूद नहीं हैं लेकिन टीम के पास विराट कोहली (Virat Kohli) मौजूद हैं, जो वनडे में कप्तानी से हटाए जाने के बाद अब बेखौफ खेलकर अपना दमखम दिखाना चाहेंगे. इसके अलावा टीम में केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार की रफ्तार और स्विंग के साथ-साथ युजवेंद्र चहल की फिरकी का जादू भी खूब चलेगा. Also Read - 'मेरे सुपरहीरो, आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे': विराट कोहली को लेकर मोहम्मद सिराज का इमोशनल पोस्ट

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team IND vs SA 1st ODI)

कप्‍तान: क्विंटन डीकॉक

उपकप्‍तान: विराट कोहली

ऐसे में अगर आप इस मैच की ड्रीम XI टीम तैयार करने की सोच रहे हैं तो हमारी यह टीम आपके काम आ सकती है.

IND vs SA Dream11 Fantasy Team:

विकेटकीपर: क्विंटन डीकॉक

बल्लेबाज: KL राहुल, विराट कोहली, रासी वैन डेर-ड्यूसन, श्रेयस अय्यर

ऑलराउंडर: रविचंद्रन अश्विन, एंडिले फेहलुकवायो

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, तबरेज शम्सी, कगिसो रबाडा

भारत की ड्रीम इलेवन टीम (Team India Dream11 Team, IND vs SA 1st ODI)

केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार/मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान).

दक्षिण अफ्रीका की ड्रीम11 टीम (South Africa Dream11 Team, IND vs SA 1st ODI)

एडिन मार्कराम, क्विंटन डीकॉक (WK), टेम्बा बवूमा (C), रस्सी वैन डेर ड्यूसन, काइल वेरेन, डेविड मिलर, एंडिले फेहलुकवाओ, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और तबरेज शम्सी.