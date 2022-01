India vs South Africa, My Dream11 Team Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच केपटाउन में खेला जाना है. तीन टेस्ट मैच की सीरीज दो मैचों के बाद 1-1 से बराबरी पर है. इस बार विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम इंडिया के पास यहां पहली टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचने का सुनहरा मौका है. लेकिन इसके लिए उसे हर हाल में आखिरी टेस्ट जीतना ही होगा. भारत पिछली बार साल 2017-18 में यहां दौरे पर था, तो तब उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन इस बार विराट की टीम के मार्गदर्शन के लिए चीफ कोच के रूप में राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) साथ हैं.Also Read - IND vs SA- अगर हमने भारत को केपटाउन में हराया तो यह मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत: Dean Elgar

विराट कोहली के लिए बतौर टेस्‍ट कप्‍तान ये आखिरी साउथ अफ्रीका दौरा भी हो सकता है. ऐसे में वो इस बार वहां भारत को टेस्‍ट सीरीज जरूर जिताना चाहेंगे. इसके अलावा विराट के फैन्स को उनसे लंबे समय से शतक की आस है. वह नवंबर 2019 के बाद से कोई शतक नहीं जमा पाए हैं. विराट के अलावा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से भी उनके प्रशंसकों को शतक की ही आस है. Also Read - विराट कोहली का आलोचकों को करारा जवाब- मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team IND vs SA Test) Also Read - भारत के खिलाफ निर्णायक टेस्ट मैच में करियर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा: कगीसो रबाडा

कप्‍तान: कगीसो रबाडा

उपकप्‍तान: अजिंक्य रहाणे

विकेटकीपर: रिषभ पंत

बल्‍लेबाज: केएल राहुल, एडिन मार्करम, विराट कोहली, डीन एल्गर, अजिंक्य रहाणे

ऑलराउंडर: रविचंद्रन अश्विन

गेंदबाज: कगीसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, मोहम्मद शमी

भारत की ड्रीम इलेवन टीम (Team India Dream11 Team, IND vs SA Test)

केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्‍तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव.

दक्षिण अफ्रीका की ड्रीम11 टीम (South Africa Dream11 Team, IND vs SA Test)

डीन एल्गर, एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा, कीगन पीटरसन, रासी वैन डेर डूसन, Kyle Verreynne काइल वेरियने (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, डुआने ओलिवियर.