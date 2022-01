भारत का साउथ अफ्रीका दौरा (India Tour of South Africa 2021-22) टेस्‍ट सीरीज 1-2 और वनडे सीरीज 0-3 से क्‍लीन स्‍वीप होने के (IND vs SA) साथ खत्‍म हो गया. भारतीय टीम अब स्‍वदेश लौटने की तैयारी में है. भारत को अपने घर पर बुरी तरह पटखनी देने के बाद मेजबान देश के हौंसले बुलंद हैं. हालांकि इसके बावजूद क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने बीसीसीआई (BCCI) को सफल दौरे के लिए धन्‍यवाद दिया है. सीएसए के निदेशक ग्रीम स्मिथ ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का जन्‍म उनके देश में हुआ. इसके बावजूद डर के माहौल में बीसीसीआई ने उनपर भरोसा बनाए रखा. यह काफी अहम बात है.Also Read - IND vs SA- साउथ अफ्रीका से बुरी हार के बाद बोले कोच Rahul Dravid- खिलाड़ियों को सुरक्षा देंगे लेकिन हमें भी चाहिए अच्छा प्रदर्शन

ग्रीम स्मिथ ने भारतीय खिलाड़ियों और बीसीसीआई को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनकी असाधारण प्रतिबद्धता दूसरों के लिये मिसाल बन गई है. स्मिथ ने ट्वीट किया ,‘‘ बीसीसीआई , जय शाह , सौरव गांगुली और भारतीय खिलाड़ियों तथा प्रबंधन को धन्यवाद जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की क्षमता पर भरोसा किया. अनिश्चितता केइ स दौर में आपकी प्रतिबद्धता ने एक मिसाल कायम की है जिसका दूसरे अनुसरण कर सकते हैं .’’ Also Read - IND vs SA: Virushka की बेटी Vamika की तस्वीर वायरल, Anushka Sharma संग बोले विराट- न शेयर करें तस्वीर

उनका इशारा आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बोर्ड की ओर था . आस्ट्रेलिया ने पिछले साल कोरोना महामारी के कारण दक्षिण अफ्रीका का तीन टेस्ट का दौरा स्थगित कर दिया था . वहीं इंग्लैंड दिसंबर 2020 में बायो बबल में कोरोना के मामले आने के बाद सीमित ओवरों की श्रृंखला बीच में छोड़कर लौट गया था . Also Read - दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में फेल हुए अश्विन तो फैंस ने की कुलदीप यादव की वापसी की मांग

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दोनों श्रृंखलायें जीती जिससे टीम का मनोबल बढा होगा और प्रसारण अधिकारों से मिलने वाली रकम से क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की स्थिति भी सुधरेगी.