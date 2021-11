भारत-न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) टी20 सीरीज से बाहर किए गए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज (India vs South Africa) के दौरान भी मौका मिलना बेहद मुश्किल है. इनसाइड स्‍पोर्ट्स वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या को राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है. फिटनेस टेस्‍ट पास करने के बाद ही उन्‍हें टीम में खिलाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा.Also Read - WBBL-7 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल हुई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर

हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत की टीम का हिस्‍सा थे. वो पूरी तरह फिट नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी उन्‍हें टीम में जगह दी गई. इस बात को लेकर काफी सवाल भी उठे थे. चेतन शर्मा के नेतृत्‍व वाली चयन समिति अब हार्दिक को लेकर किसी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने वेबसाइट को बताया, "हार्दिक पांड्चा का चोट से उबरना मूल रूप से उन्‍हें मिलने वाले आराम पर निर्भर है. उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द बेंगलुरू स्थिति राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में जाने के लिए कहा गया है."

“मौजूदा वक्‍त में हार्दिक खेल के सबसे लंबे प्रारूप के लिए फिटनेस टेस्‍ट को पास करने के करीब भी नजर नहीं आते हैं जो चिंता का विषय है. उसे समय की दरकार है और हम टी20 वर्ल्‍ड कप की तर्ज पर इस वक्‍त किसी प्रकार की जल्‍दी में नहीं हैं. अगर वो तैयार हैं तो हम उन्‍हें वनडे और टी20 क्रिकेट में जगह देंगे.”

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) विजय हजारे ट्रॉफी का भी हिस्‍सा नहीं बनेंगे. चयनकर्ताओं ने उन्‍हें पूरी तरह से आराम करने और रिहैब की प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा है. हार्दिक ने टी20 वर्ल्‍ड में सभी मैच खेले थे लेकिन उन्‍होंने हर मैच में गेंदबाजी नहीं की थी. फिटनेस उस वक्‍त भी उनके लिए बड़ा मुद्दा बना रहा था.