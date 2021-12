टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में 113 रन से मात देकर 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारतीय टीम ने यह मैच सिर्फ 4 दिनों में अपने नाम किया है. मैच का दूसरा दिन बारिश और तूफान के कारण पूरी तरह धुल गया था. जीत के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि 4 दिन में मैच अपने नाम करना यह हमारी तैयारियों को दर्शाता है. भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने मैच जीत के लिए 305 रन का टारगेट रखा था लेकिन वह 191 रन पर ढेर हो गई.Also Read - IND vs SA- यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए सुपर स्पेशल: KL Rahul

भारत ने अपनी पहली पारी में 327 और दूसरी पारी में 174 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका पहली पारी में 197 रन ही बना पाया था. सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के बाद कोहली ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘हम उस तरह की शुरुआत करने में सफल रहे जैसा चाहते थे. चार दिन में परिणाम मिलने से पता चलता है कि हमने कितना अच्छा खेल दिखाया. हमारे लिए दक्षिण अफ्रीका हमेशा मुश्किल जगह रहा है. हमने हालांकि बल्ले और गेंद से मैदान में शानदार प्रदर्शन किया.’ Also Read - IND vs SA: सेंचुरियन में टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बना भारत, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने यूं दी बधाई, देखें तस्वीरें

Scenes from Centurion 👌https://t.co/Z3MPyesSeZ goes behind the scenes post #TeamIndia's historic win at SuperSport Park 🏟️🙌

Full video coming up soon 📽️ – Stay tuned ⏳#SAvIND pic.twitter.com/oKyGhm0MxF

— BCCI (@BCCI) December 30, 2021