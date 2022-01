केपटाउन टेस्ट मैच के तीसरे दिन डीन एल्गर के खिलाफ DRS ने जो गलती की, उससे हर कोई हैरान है. महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) भी मानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की वह गेंद स्टंप के बीचो बीच जाकर लग रही थी. लेकिन टेक्नोलॉजी ने यहां धोखा दे दिया और गेंद को स्टंप मिस करते हुए दिखाया. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इससे नाराज दिखे और उन्होंने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दे डाली.Also Read - IND vs SA- Virat Kohli का व्यवहार गलत, इससे आप युवाओं के रोल मॉडल नहीं बन सकते: Gautam Gambhir

उन्होंने स्टंप माइक के पास जाकर कैमरा टीम को अपना काम ठीक से करने की नसीहत दे दी. अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने कहा कि विराट का यह व्यवहार बिल्कुल अस्वीकार्य है और आईसीसी को इसमें दखल देकर विराट पर जुर्माना और प्रतिबंध दोनों लगाना चाहिए. Also Read - IND vs SA- साउथ अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में यह सबसे बड़ी जीत में से एक: Mark Boucher

यह घटना साउथ अफ्रीकी पारी के 21वें ओवर के दौरान घटी, जब कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई और अंपायर ने भी इसे आउट करार दे दिया. कप्तान एल्गर पर इस पर रिव्यू मांग लिया और वह यहां साफ-साफ बच गए. हालांकि इसे देखकर हर कोई हैरान था. Also Read - IND vs SA- साउथ अफ्रीका में इतिहास नहीं रच पाया भारत, इन बड़े कारणों से सीरीज हारी टीम इंडिया

