IND vs SA- This Time India Will Definitely Win Their First Test Series in South Africa Says Harbhajan Singh: साउथ अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया (IND vs SA) मंगलवार से मेजबान टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत करेगी. तीन टेस्ट की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए तीसरा और आखिरी टेस्ट निर्णायक टेस्ट होगा. भारत इस देश में कभी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है ऐसे में उसके पास यहां इतिहास बदलने का सुनहरा मौका है. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) का मानना है कि भारतीय टीम इस बार साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हो सकती है. हरभजन को भारत की जीत का भरोसा इसलिए भी बहुत है क्योंकि उनका मानना है कि इस समय भारत के पास 4-4 उम्दा फास्ट बॉलर हैं, जो मेजबान टीम के 20 विकेट आउट करने के काबिल हैं.Also Read - SA vs IND, 3rd Test: भारतीय फैंस के लिए खुशबरी, तीसरे टेस्ट में Virat Kohli के खेलने की संभावना

हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने यह भी कहा कि भारत के पास इससे पहले कभी भी फास्ट बॉलरों का ऐसा गुच्छा नहीं था, जिसमें सभी के सभी 145 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हों. आज उनके पास बेहतरीन पेस अटैक है, जिसमें मोहम्मद शमी (Mohammed Shami), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) शुमार हैं. इसके अलावा उनके बैक अप में भी इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और उमेश यादव (Umesh Yadav) के रूप में अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. Also Read - IND vs SA: पूर्व अफ्रीकी खिलाड़ी Eric Simmons ने इस भारतीय तेज गेंदबाज को बताया सबसे धारदार

हिंदुस्तान टाइम्स में भज्जी के हवाले से छपी एक खबर में उन्होंने कहा, ‘जब हम दौरा करते थे, या कोई और भारतीय टीम वहां का दौरा करती थी, तब हमारे पास कभी भी 4 फास्ट बॉलर नहीं थे, जो उन पिचों पर 145 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सकें. अगर ऐसा होता को भारतीय टीम वहां पहले ही टेस्ट सीरीज जीत चुकी होती. तो इस बार भारत के पास यहां टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह अंतिम टेस्ट मैच में ऐसा करके रहेंगे.’ Also Read - IND vs SA: क्‍या रहाणे-पुजारा इतने रन बना रहे हैं जो उन्‍हें मौके दिए जाते रहें, सबा करीम ने रखी ये मांग

41 वर्षीय हरभजन (Harbhajan Singh) ने कहा, ‘सीरीज के दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया और वे जीत के हकदार थे. लेकिन इस बार केप टाउन में भारत के आगे उनकी नहीं चलेगी. मुझे लगता है कि यहां भारतीय खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलते दिखाई देंगे और सीरीज अपने नाम करेंगे.’

इस अनुभवी पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘अब साउथ अफ्रीका की बल्लबाजी में वह धार नहीं है, जो पहले हुआ करती थी. पहले साउथ अफ्रीका काफी मजबूत टीम हुआ करती थी और मैं पूरे सम्मान के साथ यह बात कह रहा हूं कि इस बार वह पहले जैसी मजबूत टीम नहीं है. उनके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, जो इस भारतीय टीम को मात दे सकें. इसलिए मैंने इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही कहा था कि भारत यहां पहली सीरीज अपने नाम करके लौटेगा.’