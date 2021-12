Rohit Sharma New Test Vice Captain and ODI Captain: भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी को लेकर कई नए बदलाव सामने आए हैं. सीमित ओवरों की कप्तानी अब विराट कोहली (Virat Kohli)के हाथ से निकल गई है. सिलेक्शन कमेटी ने बुधवार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम का चयन करते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सफेद बॉल (वनडे और टी20) का कप्तान नियुक्त किया है. इसके अलावा खराब फॉर्म में चल रहे टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) टेस्ट टीम का हिस्सा तो हैं लेकिन उनके हाथ से उपकप्तानी अब छिन गई है. चयनकर्ताओं ने यह जिम्मेदारी भी रोहित शर्मा को दी है.Also Read - IND vs SA- भारत के पास साउथ अफ्रीका जाकर टेस्ट सीरीज जीतने का गोल्डन चांस: Harbhajan Singh

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर 26 दिसंबर से 3 टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज करेगी. इस सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने 18 सदस्यीय टीम का चयन किया है. भारत A के ओर से साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलने गए हनुमा विहारी की सीनियर टेस्ट टीम में वापसी हो गई है. इसके अलावा टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली के ही हाथ में सुरक्षित है.

भारत की टेस्ट टीम: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), आर. अश्विन, जयंत यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज.