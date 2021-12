India Tour of South Africa, Tough Situation for Ajinkya Rahane: अपने खराब फॉर्म के कारण टेस्ट टीम की उपकप्तानी गंवाने वाले मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के लिए अब भारतीय टेस्ट टीम के प्लेइंग XI में जगह बनाना भी मुश्किल दिख रहा है. पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लगता है कि साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में इस अनुभवी बल्लेबाज को प्लेइंग XI से बाहर रखा जाएगा. भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने जाना है. लेकिन खराब फॉर्म के चलते रहाणे के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं.Also Read - टीम इंडिया के लिए खेलना है तो दबाव तो हमेशा झेलना होगा: Rohit Sharma

तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगी. रहाणे की अगर बात करें तो हाल के दिनों में लगातार खराब फॉर्म में चल रहे इस बल्लेबाज की टीम में जगह कुछ समय से सवालों के घेरे में है. पूर्व टेस्ट उपकप्तान ने पिछले साल दिसंबर में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शतक बनाने के बाद से सिर्फ दो अर्धशतक बनाए हैं. 2021 में 12 टेस्ट में उनका औसत महज 19.57 का है. Also Read - कप्तानी से हटने के बाद वनडे-टी20 में और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे विराट कोहली: गौतम गंभीर

गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना मुश्किल होगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘भारत या कप्तान के लिए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टीम में मौका नहीं देना बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि उन्होंने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. साथ ही, हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने भी बल्ले से कमाल किया है.’ Also Read - IND vs SA: साउथ अफ्रीकी दौरे पर 44 दिन 'बायो-बबल' में रहेगी टीम इंडिया, इस दिन होगी रवानगी

इस बीच, भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर (Sanjay Bangar) ने रहाणे को टीम में शमिल करने को लेकर समर्थन किया है. उन्होंने कहा, ‘अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जगह मिल गई है और उन्हें टीम में भी चुना जाना चाहिए, क्योंकि आपको निश्चित रूप से वहां अनुभव की आवश्यकता होगी.’

(इनपुट: आईएएनएस)