साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेल रही टीम इंडिया को तीसरे दिन की शुरुआत होते ही दिन की दूसरी गेंद पर करारा झटका लगा. यहां भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को उम्मीद भी नहीं थी कि लेग स्लिप पर खड़े कीगन पीटरसन (Keegan Petersen) अंतिम क्षणों में यह कैच लपककर कमाल कर देंगे.

दरअसल अभी दिन का खेल शुरू ही हुआ था और साउथ अफ्रीका टीम चेतेश्वर पुजारा के खिलाफ लेग साइड पर उन्हें फंसाने का जाल बिछातकर दिन की शुरुआत की. मार्को जेनसेन ने दिन की दूसरी ही गेंद पर अपनी योजना का प्रयास किया और उनकी तुरंत ही सफलता मिल गई.

लेग साइड पर पुजारा की पसलियों की ओर आ रही इस गेंद को पुजारा ने लेग साइड पर खेलना चाहा लेकिन गेंद उनके ग्लब्स को चूमती हुई तेजी से सीमारेखा की ओर निकल ही रह थी कि वहां लेग स्लिप में खड़े कीगन पीटरसन ने मुस्तेदी से इस देखा और समझा और तुरंत ही इसकी ओर लपक पड़े. उनके दाएं हाथ में यह कैच आसानी से आ गया. 9 रन बनाकर खेल रहे पुजारा को यहां से निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

Keegan Petersen with a magnificent catch on the second ball of the day😍 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/zqcAtMahSi

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 13, 2022