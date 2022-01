KL Rahul The Only Indian Captain To Lose All First Three ODI: युवा भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) को टीम इंडिया का भविष्य का कप्तान माना जा रहा है. राहुल को अभी अधिकारिक तौर पर कप्तान नहीं बनाया गया है. लेकिन उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे में कार्यवाहक कप्तान बनने का मौका मिला. लेकिन राहुल न तो टेस्ट में और न ही वनडे में कोई जीत दर्ज कर सके. 3 मैचों की वनडे सीरीज में राहुल ने पूरी कप्तानी की, लेकिन भारतीय टीम तीनों ही मैच हार गई. अब वह भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं, जिन्हें पहले तीन वनडे मैचों में हार का सामना करना पड़ा हो.Also Read - Highlights IND vs SA 3rd ODI: जीतते-जीतते हार गया भारत, साउथ अफ्रीका ने 3-0 से किया क्‍लीन स्‍वीप

इससे पहले भारत के 4 ऐसे कप्तान थे, जिन्हें अपनी कप्तानी में शुरुआती दो वनडे मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उन्होंने बाद में तीसरे वनडे मैच में जीत के दर्शन कर लिए थे. ये चार थे, अजीत वाडेकर (Ajit Wadekar), दिलीप वेंगसरकर (Dilip Vengsarkar), कृष्णमाचारी श्रीकांत (Krishnamachari Srikkanth) और मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin). साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई इस वनडे सीरीज में भारत को पहले मैच में 31 रन, दूसरे में 7 विकेट और तीसरे और आखिर वनडे मैच में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा.

इस हार के बाद कप्तान राहुल (KL Rahul) ने कहा, 'दीपक (चाहर) ने हमें अच्छा मौका दिया था. लेकिन निराश हूं कि हम हार गए. हमने यहां सीखने और सुधारने का मौका मिला है. हम कई मौकों पर गलतियां करते रहे, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है.'

उन्होंने कहा, ‘हमारे शॉट सिलेक्शन गलत थे इसके अलावा बॉलिंग में भी हम निरंतरता के साथ सही स्थान पर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे. हमने टुकड़ों में तो अच्छा खेले लेकिन विपक्षी टीम पर लंबे समय तक दबाव नहीं बना पाए. वनडे सीरीज में हम लगातार वही गलतियां दोहराते रहे.’

29 वर्षीय केएल राहुल ने कहा, ‘खिलाड़ियों के प्रयास और जोश को गलत नहीं ठहरा सकता. हम कौशल और खेल की परिस्थिति को समझने में गलतियां करते रहे. लेकिन ऐसा होता है. टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है. वर्ल्ड कप से पहले हमारी यात्रा में यह काफी पहले हो गया है, जिसके चलते हम घर लौटकर इन गलतियों पर कठोरता के साथ चर्चा कर सकते हैं.’