भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) इस वक्‍त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इसकी दो वजह हैं. पहली कि वो (IND vs SA Test) लापराही भरा शॉट खेलते हुए अपना विकेट फेकर चलते बने. दूसरी वजह बड़बोले अंदाज में स्‍लेजिंग है जो वो एडेन मार्करम के साथ कर बैठे. पंत की एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो मार्करम को अपना मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं.Also Read - IND vs SA: डीन एल्‍गर की शानदार बल्‍लेबाजी, जीत से 122 रन दूर द. अफ्रीका, मुश्किल में भारत

रिषभ पंत (Rishabh Pant) जिस वक्‍त बल्‍लेबाजी के लिए आए थे तब टीम इंडिया ने अजिंक्‍य रहाणे और चेतेश्‍वर पुजारा का विकेट गंवा दिया था. ऐसे में उनसे उम्‍मीद थी कि वो एक जिम्‍मेदारी भरी पारी खेलेंगे. महज तीन गेंद खेलने के बाद शून्‍य के निजी स्‍कोर पर वो कगिसो रबाड़ा की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट लगाने के प्रयास में विकेट के पीछे लपके गए. Also Read - IND vs SA, 2nd Test: 'नॉटआउट' थे Rassie van der Dussen, अंपायर के OUT देने पर Dinesh Karthik-Shaun Pollock में जमकर बहस

Also Read - मार्को जेनसेन को Dale Steyn की सलाह, 'बुमराह से पंगा मत लो बच्‍चे, वो ऐसा Anderson के साथ भी कर चुका है'

सोशल मीडियो पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पंत(Rishabh Pant) एडन मार्करम को अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहे हैं. दरअसल, मार्करम जब बल्‍लेबाजी कर रहे थे तब विकेट के पीछे से पंत ने भी उन्‍हें काफी परेशान किया. अब बारी मार्करम की थी. पंत उनके जाल में फंस गए और महज तीसरी ही गेंद पर गैर-जरूरी शॉट खेल बैठे.