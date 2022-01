IND vs SA 1st ODI Match LIVE: भारतीय टीम आज साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करने उतर रही है. इससे पहले भारत ने इस दौरे पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली, जिसमें उसे पहले टेस्ट में जीत के बावजूद 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम अब वनडे सीरीज में उसे हराकर इस हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी. भारत पहली बार केएल राहुल (KL Rahul) के नेतृत्व में खेल रहा है.Also Read - IND vs SA, 1st ODI: इस वनडे सीरीज Sourav Ganguly को पछाड़ देंगे Virat Kohli

बीसीसीआई (BCCI) ने हाल ही विराट कोहली (Virat Kohli) को वनडे टीम की कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को कप्तान चुना था. लेकिन रोहित दौरे की शुरुआत से पहले चोटिल हो गए थे, जिसके कारण उन्हें यह दौरा छोड़ना पड़ा और इस तरह सीमित ओवरों के उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) यहां कार्यवाहक कप्तान के तौर पर टीम की कमान संभाल रहे हैं. Also Read - IND vs SA 1st ODI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे Kagiso Rabada, जानिए क्या है वजह

इस शृंखला विराट कोहली (Virat Kohli) के पास पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को पछाड़ने का मौका होगा. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली चौथे पायदान पर हैं. कोहली ने अब तक कुल 1287 रन बनाए हैं. इस मामले में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने कुल 2001 रन बनाए हैं, जबकि सौरव गांगुली 1313 रन बनाकर दूसरे और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) 1309 रन के साथ तीसरे पायदान पर हैं. विराट कोहली इस सीरीज अगर 27 रन भी बना लेते हैं, तो वह सौरव गांगुली को पीछे छोड़ देंगे Also Read - IND vs SA: पहले वनडे में KL Rahul ने बताया टीम कॉम्बिनेशन, Venkatesh Iyer को मिलेगा मौका