India vs South Africa 2nd Test Day 4 Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium, Johannesburg) में सीजन का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जिसके चौथे दिन का खेल कुछ देर बाद शुरू होगा. मुकाबले में मेजबान साउथ अफ्रीका जीत की ओर अग्रसर है. टीम इंडिया ने विपक्षी टीम को जीत के लिए 240 रन का लक्ष्य दिया है. भारत ने तीन मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच 113 रन से अपने नाम किया था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के पास बराबरी का मौका है. जोहान्‍सबर्ग में बारिश अभी भी धीमी रफ्तार से जारी है. मैदान कवर्स से ढका हुआ है. वांडर्स मैदान में ड्रेनेज सिस्‍टम काफी मजबूत बताया जाता है. ऐसे में माना जा रहा है कि बारिश रुकने के बाद दोबारा मैच शुरू होने में ज्‍यादा वक्‍त नहीं लगेगा. बताया जा रहा है कि पहले सेशन में खेल शुरू हो पाना काफी मुश्किल है.

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम पहली पारी में महज 202 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कप्तान केएल राहुल ने 50 रन बनाए, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 46 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में विपक्षी टीम ने कीगन पीटरसन (62) और टेंबा बावुमा (51) की पारियों की बदौलत 229 रन बनाए. भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 61 रन देकर 7 शिकार किए. साउथ अफ्रीका को पहली पारी के आधार पर 27 रन की लीड हासिल हुई. भारत ने अपनी दूसरी पारी में 266 रन बनाए, जिसके साथ साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का टारगेट मिला.

India vs South Africa Playing XI:

भारत: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका: डीन एल्गर (कप्तान), एडेन मार्करम, कीगन पीटरसन, रस्सी वैन डेर डूसन, टेम्बा बावुमा, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, डुआने ओलिवियर, लुंगी एनगिडी.