India vs south africa 3rd Test Match Day 3 Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में तीसरा टेस्ट मैच जारी है, जिसके तीसरे दिन भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरेगी. टीम इंडिया ने मुकाबले में लीड हासिल कर ली है. ऐसे में मेजबान टीम पर दबाव साफ देखने को मिल रहा है. भारत ने सीरीज का पहला मैच 113 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी कर ली थी.Also Read - Rohit Sharma New Look: रोहित ने शेयर की तस्‍वीर, पत्‍नी रितिका ने पूछा इतने परेशान क्‍यों हो ? हुए ट्रोल

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 223 रन बनाए. विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेलते हुए सर्वाधिक 79 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से कगिसो रबाडा ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि मार्को जेनसन को 3 विकेट हाथ लगे. Also Read - IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने अपने ही अंदाज में लिया मार्को जेनसन से बदला, Video हो रहा है वायरल

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम महज 210 रन पर सिमट गई. यहां से भारत ने पहली पारी के आधार पर 13 रन की लीड हासिल कर ली. साउथ अफ्रीका के लिए कीगन पीटरसन ने 72 रन जुटाए. मेहमान टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए, जबकि उमेश यादव और मोहम्मद शमी को 2-2 सफलता हाथ लगी. Also Read - IND vs SA: विराट ने अनूठे तरीके से टीम में फूंकी ऊर्जा, शमी ने तीन गेंद पर दो विकेट निकाल कराई वापसी

India vs South Africa Playing XI-

साउथ अफ्रीका: डीन एल्गर (कप्तान), एडेन मार्करम, कीगन पीटरसन, रॉसी वैन डेर डूसैन, टेंबा बावुमा, काइल वेरेन (विकेटकीपर), मार्को जेनसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, डुआने ओलिवियर, लुंगी एनगिडी.

भारत: केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव.