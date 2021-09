IND vs SA, Live Streaming: इसी साल के अंत में भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के शेड्यूल का गुरुवार को ऐलान हो गया. विराट कोहली की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम 17 अक्‍टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्‍ट मैच खेलेगी. सीरीज का अंत 26 जनवरी को चौथे व आखिरी टी20 मुकाबले के साथ होगा.Also Read - South Africa T20 World Cup 2021 Squad: साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान, टेम्बा बावुमा को कप्‍तानी, डु प्‍लेसिस की हुई छुट्टी

भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर पहले तीन टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेलनी है. यह सीरीज वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के अंतर्गत खेली जाएगी. इसके बाद 11 जनवरी से दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. अंत में भारत को 19 से 26 जनवरी के बाद मेजबनों के खिलाफ चार मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. Also Read - Ravichandran Ashwin के टी20 चयन पर चेतन शर्मा बोले- UAE में तेज गति से ऑफ स्पिन कराने वाला की है दरकार

क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्‍टर ग्रीम स्मिथ ने कहा, “भारत के खिलाफ दो टेस्‍ट जोहान्‍सबर्ग में खेले जाएंगे जबकि 26 दिसंबर से शुरू होने वाला दूसरा टेस्‍ट सेंचुरियन में खेला जाएगा. इसके बाद वनडे और टी20 सीरीज होनी हैं जिसके मैच केपटाउन और पार्ल सिटी में होंगे.” Also Read - T20 विश्‍व कप में MS Dhoni को लानें की भला ऐसी क्‍या रही मजबूरी, विराट से कहां हुई चूक ?

Schedule of India Tour of South Africa:-

1st Test – 17th Dec to 21st.

2nd Test – 26th Dec to 30 Dec.

3rd Test – 3rd Jan to 7th.

1st ODI – 11th Jan.

2nd ODI – 14th Jan.

3rd ODI – 16th Jan.

1st T20I – 19th Jan.

2nd T20I – 21st Jan.

3rd T20I – 23rd Jan.

4th T20I – 26th Jan.

— CricketMAN2 (@man4_cricket) September 9, 2021