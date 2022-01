India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच 23 जनवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया सम्मान बचाने के इरादे से उतरेगी. टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की वनडे शृंखला पर 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है. ऐसे में भारतीय टीम एकदिवसीय सीरीज में कम से कम जीत का खाता खोलकर वापस लौटना चाहेगी. साउथ अफ्रीका ने शृंखला के पहला मैच 31 रन, जबकि दूसरा मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया है.Also Read - IND vs SA, 2nd ODI: बतौर कप्तान KL Rahul के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

कब और कहां खेला जाएगा India और South Africa के बीच वनडे मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला केप टाउन के न्यूजीलैंड्स (Newlands, Cape Town) में दोपहर 2:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधा घंटा पहले होगा. Also Read - IND vs SA- लगातार 2 मैच हारकर वनडे सीरीज हारा भारत, ये रहीं कमजोर कड़ियां

कहां देख सकेंगे India और South Africa मैच का Live Telecast?

आप भारत-साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे. Also Read - IND vs SA- यह हमारे घर जैसी पिच, उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी असानी से हमें हरा देंगे: KL Rahul

कहां देखें India vs South Africa मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और South Africa की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Full Squad: केएल राहुल (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), शिखर धवन, रितुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जयंत यादव और नवदीप सैनी.

South Africa Full Squad: टेंबा बावुमा (कप्तान) केशव महाराज (उपकप्तान) क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), जुबैर हमजा, मार्को जेनसेन, जानेमन मलान, सिसांडा मगला, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, वायने पर्नेल, एंडिले फेलुकवायो, ड्वेन प्रिटोरियस, जॉर्ज लिंडे, तबरेज शम्सी, रॉसी वैन डर डुसेन, काइल वेरेन.