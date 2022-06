India vs South Africa, 4th T20I Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच 17 जून को टी20 सीरीज का चौथा मैच खेला जाना है, जो भारत के लिए करो या मरो का मैच होगा. साउथ अफ्रीका ने शृंखला के शुरुआती दो मैच अपने नाम किए थे, जिसके बाद भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज को जीवंत बना दिया है. यहां से भारत को एक हार सीरीज जीतने से महरूम कर सकती है.Also Read - टीम इंडिया को बड़ी राहत, South Africa का ये खिलाड़ी T20 सीरीज से OUT

कब और कहां खेला जाएगा India और South Africa के बीच मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot) में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. Also Read - IND vs IRE 2022 Schedule, T20I: यहां जानिए पूरा शेड्यूल, किस टीम में कौन-कौन खिलाड़ी

कहां देख सकेंगे India और South Africa मैच का Live Telecast?

आप भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. Also Read - सीरीज पर कब्जे के साथ इंग्लैंड को राहत, हासिल किए World Test Championship के जरूरी प्वाइंट्स

कहां देखें India vs South Africa मैच की live streaming?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और South Africa की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम: ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, रवि बिश्नोई, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, ड्वेन प्रिटोरियस, रस्सी वैन डेर डूसन, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), डेविड मिलर, वेन पार्नेल, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, तबरेज शम्सी, एनरिक नॉर्त्जे, ट्रिस्टन स्टब्स, लुंगी एनगिडी, मार्को जेन्सन, क्विंटन डी कॉक.