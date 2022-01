भारतीय टीम के कटु आलोचकों में एक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भारतीय युवा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की तारीफ की है. बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट लेकर भारत को वापसी का मौका दिया है. बुमराह ने यहां सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट लिए और साउथ अफ्रीकी टीम को सिर्फ 210 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. वॉन ने कहा कि बुमराह सभी फॉर्मेट में बेस्ट हैं.Also Read - IND vs SA, 3rd Test: भारत के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में कभी ना हुआ था ऐसा

साल 2018 में केपटाउन के न्यूलैंड्स के इसी मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था. 4 साल बाद वह जब दोबारा इस मैदान पर खेले तो उन्होंने यहां 5 विकेट लेकर अपने 27वें टेस्ट मैच में 7वीं बार 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने का कानामा किया. बुमराह की दमदार बॉलिंग के दम पर भारत को पहली पारी के आधार पर 13 रन की बढ़त मिली, जबकि टीम इंडिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 223 रन ही बना पाई थी.

वॉन ने ट्वीट किया, 'जसप्रीत बुमराह सभी प्रारूपों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं.'

How good is @Jaspritbumrah93 !!! I reckon across all formats he is the best in the World at the moment .. #SAvIND

