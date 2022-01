IND vs SA 3rd Test At Cape Town: साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउटन टेस्ट में इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी टीम इंडिया को उसके दो अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने एक बार फिर निराश किया है. दोनों बल्लेबाजों से मैच के तीसरे दिन बड़ी पारी की आस थी लेकिन दोनों ही फ्लॉप साबित हुए. रहाणे और पुजारा जब सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए तो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि अब वक्त आ गया है, जब टीम मैनेजमेंट इन दोनों खिलाड़ियों के स्थान पर दूसरे युवा खिलाड़ियों को मौका दे.Also Read - IND vs SA, 3rd Test: दोनों टीमों का पलड़ा भारी... तीसरे टेस्ट पर Shardul Thakur का बयान

अजिंक्य रहाणे लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं. उन्होंने पिछली 34 पारियों में सिर्फ 27.75 के औसत से रन बनाए हैं. तीसरे दिन उनसे बड़ी आस थी. भारत के पास यहां साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. ऐसे में रहाणे और पुजारा दोनों से ही यहां अपने अनुभव का इस्तेमाल करने की आस थी. लेकिन दोनों ही एक के बाद एक फ्लॉप हो गए. पुजारा 9 रन, जबकि रहाणे 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. Also Read - IND vs SA, 3rd Test Match Day 3 Live Score: पंत ने जड़ी फिफ्टी, विराट कोहली क्रीज पर मौजूद, यहां जानिए लाइव स्कोर

इस दौरान भारत के दो पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर कॉमेंट्री कर रहे थे. इस दौरान चोपड़ा ने गंभीर से सवाल पूछा कि क्या अगली सीरीज में हमें रहाणे के स्थान पर कोई और चेहरा देखने को मिलेगा या अभी भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें और मौका देना चाहेगा. Also Read - Rohit Sharma New Look: रोहित ने शेयर की तस्‍वीर, पत्‍नी रितिका ने पूछा इतने परेशान क्‍यों हो ? हुए ट्रोल

इस गौतम गंभीर ने कहा, ‘टीम मैनेजमेंट को अब अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ही नहीं बल्कि चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के विक्लप के तौर पर भी आपको किसी और खिलाड़ी को मौका देना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘भारत को आगे घरेलू सीरीज खेलनी है और ऐसे में आप नंबर 3 पर शुबमन गिल (Shubman Gill) को आजमा सकते हैं. गिल ने ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग कर प्रभावित किया था. इसके अलावा टीम मैनेजमेंट के पास श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ी हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.’