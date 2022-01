IND vs SA Dream 11 Prediction: IND vs SA 3rd ODI Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें केप टाउन के न्यूलैंड्स (Newlands, Cape Town) में 23 जनवरी को आमने-सामने होंगी, जहां दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जाना है. टेस्ट शृंखला जीतने के बाद मेजबान टीम ने एकदिवसीय शृंखला में 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है. अब भारतीय टीम के पास तीसरा वनडे जीतकर सम्मान बचाने का मौका है. बतौर कप्तान पहली वनडे सीरीज में केएल राहुल (KL Rahul) शर्मनाक रिकॉर्ड से बचना चाहेंगे.Also Read - IND vs SA, 2nd ODI: ऐसे मिली Janneman Malan को मदद, सीरीज जीत के बाद कर दिया खुलासा

India vs South Africa, 3rd ODI Probable Playing XI:

India Probable Playing XI: केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, जयंत यादव, भुवनेश्वर कुमार/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.

South Africa Probable Playing XI: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), जानेमन मलान, एडेन मार्करम, टेंबा बावुमा (कप्तान), रॉसी वैन डेर डूसेन, ड्वेन प्रिटोरियस, आंदिले फेहुलकवायो, सिसांडा मगला, केशव महाराज, वेन पार्नेल, तबरेज शम्सी.

IND vs SA, 3rd ODI Fantasy XI:

विकेटकीपर- रिषभ पंत (कप्तान), क्विंटन डी कॉक.

बल्लेबाज – विराट कोहली, शिखर धवन (उप कप्तान), जानेमन मलान, रॉसी वैन डेर डूसेन.

ऑलराउंडर – आंदिले फेहुलकवायो, ड्वेन प्रिटोरियस

गेंदबाज – शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज/प्रसिद्ध कृष्णा, तबरेज शम्सी.

IND vs SA, 3rd ODI Full Squads

India Full Squad: केएल राहुल (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), शिखर धवन, रितुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, जयंत यादव और नवदीप सैनी.

South Africa Full Squad: टेंबा बावुमा (कप्तान) केशव महाराज (उपकप्तान) क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), जुबैर हमजा, मार्को जेनसेन, जानेमन मलान, सिसांडा मगला, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, वायने पर्नेल, एंडिले फेलुकवायो, ड्वेन प्रिटोरियस, जॉर्ज लिंडे, तबरेज शम्सी, रॉसी वैन डर डुसेन, काइल वेरेन.