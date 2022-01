South Africa vs India, ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 19 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए भारतीय टीम में दो बदलाव किए गए हैं. पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा (Chetan Sharma) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय चयन समिति ने जयंत यादव (Jayant Yadav) और नवदीप सैनी (Navdeep Saini) को टीम में शामिल किया गया है. ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके स्थान पर जयंत यादव को मौका मिला है. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में चोट लगी थी. उनके बैक-अप के तौर पर नवदीप सैनी को टीम में शुमार किया गया है.Also Read - IND vs SA: हमने 30-40 रन कम बनाए, Cheteshwar Pujara बोले- गेंदबाज कराएंगे वापसी

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''टीम इंडिया के आफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है. सुंदर को बुधवार को वनडे टीम के बाकी सदस्यों के साथ केपटाउन जाना था जहां वह 19 जनवरी से शुरू हो रही वनडे श्रृंखला के लिये बाकी टीम से जुड़ते ।''

