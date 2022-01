साउथ अफ्रीका के कोच मार्क बाउचर (Mark Boucher) भारत के खिलाफ अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए हैं. उन्होंने कहा कि कई क्रिकेट पंडितों और मीडिया समूहों ने पहले ही हमारी हार की भविष्यवाणी कर दी थी और हमने तीनों टेस्ट में टॉस गंवाने के बावजूद इस सीरीज में जीत दर्ज की है. बाउचर ने कहा हमने वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम से पहले टेस्ट में हार से पिछड़ने के बाद जीत दर्ज की है. ऐसे में यह जीत साउथ अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सफलता में एस एक है.Also Read - IND vs SA- साउथ अफ्रीका में इतिहास नहीं रच पाया भारत, इन बड़े कारणों से सीरीज हारी टीम इंडिया

बाउचर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'पहले टेस्ट मैच को बुरी तरह से हारने के बाद वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच को जीतना बेहद ही शानदार रहा.' उन्होंने कहा, 'यह हमारी शीर्ष पांच जीत में से एक होनी चाहिए. सीरीज से पहले हमारी जो स्थिति थी और मैदान के बाहर की बातों के बावजूद ऐसा अच्छा नतीजा हासिल करना बेहतरीन है.'

इस जीत को मनोबल बढ़ाने वाला करार देते हुए बाउचर ने कहा, 'जिस तरह से पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी वह कठिन संघर्ष थी. कुछ अच्छा क्रिकेट हुआ. यह साउथ अफ्रीका में खेली गई सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज में से एक होनी चाहिए.'

🇿🇦 #Proteas coach Mark Boucher when asked when asked about the team's fight and character during the #BetwayTestSeries💪 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/HNsZyEIke1

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 14, 2022