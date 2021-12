India Tour of South Africa 2021-22: टीम इंडिया (Team India Fast Bowling) के फास्ट बॉलिंग अटैक की तूती अब दुनिया में बोलती है. भारत ने अपने इस अटैक के दम पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को उसके घर में मात दी है और अब बारी साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) की है. टीम इंडिया यहां 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आई हुई है. 26 दिसंबर (Boxing Day Test Match) से भारत 3 टेस्ट की सीरीज का यहां आगाज करेगा. इस सीरीज से पहले टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने साफ कर दिया है कि भारतीय टीम की असली ताकत फास्ट बॉलर हैं और इस बार वे साउथ अफ्रीका में भी कामयाबी दिलाते नजर आएंगे.Also Read - IND vs SA: बॉक्सिंग डे टेस्ट में दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं, बंद दरवाजे के पीछे होगा मैच

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा ने कहा है कि भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा विदेशी टेस्ट में फर्क किया है और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है. भारतीय टीम शुक्रवार को जोहानसबर्ग पहुंच गई है और उसने बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी है. Also Read - IND vs SA: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच CSA ने स्‍थगित किया घरेलू टूर्नामेंट, 26 को भारत से पहला मैच

ईएसपीएनक्रिकइंफो ने पुजारा के हवाले से कहा, ‘जब भी हम विदेश में खेले हैं, हमारे तेज गेंदबाजों ने दोनों पक्षों के बीच अंतर किया है. चाहे आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देख लें या फिर इंग्लैंड सीरीज को, हमने एक गेंदबाजी इकाई के रूप में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे यकीन है कि साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही होगा.’ Also Read - Shikhar Dhawan को वनडे में नजरअंदाज किया गया तो उनके साथ अन्‍याय होगा: आकाश चोपड़ा

33 वर्षीय इस बल्लेबाज ने कहा, ‘हमारे तेज गेंदबाज हमारी ताकत हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इन परिस्थितियों का फायदा उठाने में सक्षम होंगे और हमें हर टेस्ट मैच में 20 विकेट देंगे.’ पिछले महीने, भारत ने अपने घर में खेली टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 से हराया और दाएं हाथ के बल्लेबाज को लगता है कि साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के लिए टीम के लिए यह सबसे अच्छा मौका है.

पुजारा ने कहा, अच्छी बात यह है कि हमने भारत में कुछ टेस्ट मैच खेले हैं. इसलिए ज्यादातर लोग संपर्क में हैं और जब तैयारी की बात आती है, तो सहयोगी स्टाफ उत्कृष्ट रहा है. वे हमारा अच्छा समर्थन कर रहे हैं और हमारे पास पांच या छह हैं.

उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हमारे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है और लोग इस सीरीज का इंतजार कर रहे हैं. यह हमारे लिए साउथ अफ्रीका में अपनी पहली सीरीज जीतने का सबसे अच्छा मौका है. इसलिए हम सभी इसके लिए उत्सुक हैं.

(इनपुट: आईएएनएस)