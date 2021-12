भारतीय टीम के पूर्व मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) अब आगे आने वाले समय में किस भूमिका में नजर आएंगे ये सवाल अभी भी पहेली बना हुआ है. कहा जा रहा है कि वो आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के कोच बन सकते हैं. हालांकि इसे लेकर भी स्थिति अभी तक स्‍पष्‍ट नहीं है. भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA Test) के बीच शुरू होने वाली आगामी टेस्‍ट सीरीज के दौरान क्‍या शास्‍त्री कमेंट्री कर सकते हैं ? गुरुवार को स्‍टार स्‍पोर्ट्स ने टेस्‍ट सीरीज का प्रोमो रिलीज किया. इस प्रोमो में शास्‍त्री नजर आए हैं. ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से कमेंटेटर की भूमिका में वापसी कर सकते हैं.Also Read - IT Raid in Kanpur: 'समाजवादी इत्र' बनाने वाले कारोबारी के घर IT की छापेमारी, मिले इतने कैश की मंगवानी पड़ी मशीन

