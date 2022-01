Sanjay Bangar Supports Shikhar Dhawan For Opening in Limited Over Cricket: भारतीय टीम के स्टायलिश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) शानदार फॉर्म में हैं. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भले आज 29 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन जब तक वह क्रीज पर रहे तब तक गेंद को मैदान के चारों ओर भेद रहे थे. इससे पहले उन्होंने सीरीज के पहले वनडे मैच में 79 रन बनाए थे, जबकि शिखर धवन करीब 6 महीने बाद इंटनरेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे थे.Also Read - IND vs SA: नस्‍लवाद के आरोपों से घिरे अफ्रीकी कोच Mark Boucher, CSA ने कमेटी बनाकर शुरू की जांच

उनके खेल का अंदाज देखकर भारतीय टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगड़ (Sanjay Bangar) ने कहा कि शिखर आज भी ओपनिंग पॉजिशन के लिए बेहतर विकल्प हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं करना चाहिए था. भारत ने बीते साल यूएई में आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को टीम में जगह नहीं दी थी. Also Read - IND vs SA, 2nd ODI: शिखर धवन ने बताया द. अफ्रीका को हराने का फॉर्मूला, हर हाल में करना होगा ये काम

भारत इस टूर्नामेंट का दावेदार था लेकिन वह लीग स्टेज में ही बाहर हो गया. ओपनिंग में शिखर धवन की कमी साफ तौर पर खली थी. बीते टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार के बाद दूसरे मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी ओपनिंग से हटाकर नंबर 3 पर खिलाया था, जबकि लेफ्टहैंड राइटहैंड कॉम्बिनेशन के लिए केएल राहुल (KL Rahul) और ईशान किशन को मौका दिया. Also Read - IND vs SA- Rishabh Pant ने KL Rahul को करा दिया था रन आउट, लेकिन साउथ अफ्रीका से हुई भयानक भूल, देखें Funny Video

बांगड़ ने कहा कि वह समय प्रयोग करने का नहीं था. शिखर धवन सालों से ओपनिग पर खुद को साबित करते आए थे और उन्हें इस वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलनी चाहिए थी. उन्होंने कहा, ‘धवन को अभी भी इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) और 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ ओपनिंग पर देखना चाहिए.’

इसके अलावा भारतीय टीम के इस पूर्व बल्लेबाज कोच ने कहा, ‘केएल राहुल (KL Rahul) को वह ओपनिंग पर सही नहीं मानते. उनकी नजर में राहुल भारतीय बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से मिडल ऑर्डर में मुफीद दिखाई देते हैं. उनके नंबर 5 पर खेलने से भारत का मिडल ऑर्डर अनुभवी और मजबूत दिखता है. लेकिन धवन को हटाने और राहुल को ओपनिंग कराने से टीम का संतुलन खराब होता है. ऐसे में टीम के संतुलन के लिहाज उन्हें नंबर 5 पर ही खिलाना ही बेहतर है.’