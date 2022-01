South Africa 17 Member Squad for ODI Series Against India: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज के लिए मेजबान देश ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. 17 सदस्‍यी टीम में एनरिक नॉर्टजे को जगह नहीं दी गई है. वो चोट से नहीं उबर पाए हैं. इसी तरह टेस्‍ट सीरीज के दौरान साउथ अफ्रीका के लिए डेब्‍यू करने वाले मार्को जेनसेन को वनडे टीम में भी मौका दिया गया है. टेम्‍बा बावुमा साउथ अफ्रीका की कप्‍तानी करेंगे जबकि केशव महाराज को उपकप्‍तान बनाया गया है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज 19 जनवरी से खेली जाएगी. केएल राहुल भारत की कप्‍तानी करते हुए नजर आएंगे.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: दूसरे टेस्‍ट में कैसा रहेगा मौसम का हाल ? यहां जानें Johannesburg Weather Forecast

ऑलराउंडर मार्को जेनसेन सुपरस्पोर्ट पार्क में डेब्‍यू करते हुए दूसरी पारी में 4/55 विकेट लिए थे. वहीं, उन्होंने पहली पारी में बल्ले से योगदान भी दिया था. टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके क्विंटन डी कॉक वनडे टीम में विकेटकीपर बल्‍लेबाज की भूमिका निभाएंगे. Also Read - IND vs SA Predicted XI: जोहान्‍सबर्ग में किस प्‍लेइंग-11 के साथ उतर सकते हैं विराट ? यहां देखें संभावित टीम

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने रविवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए कहा, “यह एक बहुत ही शानदार टीम है और हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि वे क्या कर पाते हैं. हमारे कई खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम के खिलाफ खेलने का बेहतरीन मौका है और यह युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी श्रृंखला होगी. उन्होंने टेम्बा बावुमा और कोच मार्क बाउचर को श्रृंखला के लिए शुभकामनाएं दी हैं.” Also Read - भारतीय बल्लेबाजों से पहले टेस्ट से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद: राहुल द्रविड़

दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है. भारत 49 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 39 अंकों के साथ नौवें स्थान पर है. प्रत्येक टीम को एक मैच जीतने के लिए दस अंक मिलते हैं. वहीं, एक टाई या कोई परिणाम न आने पर पांच अंक दिए जाते हैं.

दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम : टेम्बा बावुमा (कप्तान), केशव महाराज (उपकप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), जुबैर हमजा, मार्को जेनसेन, जेनमैन मलान, सिसांडा मगला, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, वेन पार्नेल, एंडिले फेहलुकवेओ, ड्वेन प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, रासी वैन डेर डूसन और काइल वेरेने.