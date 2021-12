IND vs SA Test Series 2021: भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) की टीमें सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रही हैं. रविवार से शुरू हुए इस टेस्ट मैच से पहले साउथ अफ्रीका की टीम मुश्किल में फंस गई थी. उसके एक तेज गेंदबाज डुआने ओलिवियर (Duanne Olivier) में कोरोना के लक्षण दिखे थे. इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम मैनेजमेंट ने इस खिलाड़ी को पहले टेस्ट से बाहर रखा. हालांकि जब साउथ अफ्रीका की टीम इसका खुलासा तब किया है, जब इस खिलाड़ी को प्लेइंग XI में शामिल न करने पर सवाल उठ रहे हैं.Also Read - IND vs SA- Boxing Day Test- इस ढंग से आउट होकर Virat Kohli भी निराश होंगे: Ashish Nehra

मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन साधारण रहा था. उसके गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव नहीं डाल पा रहे थे. हालांकि पहले सत्र के बाद लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) ने भारत को एक के बाद 3 झटके जरूर दिए. लेकिन उनके अलावा कोई भी दूसरा गेंदबाज एनगिडी का साथ नहीं निभा पाया और भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 272 रन जोड़ लिए. मैच के दूसरे दिन का खेल रुक रुक कर तेज बारिश और तूफान के कारण नहीं हो पाया. Also Read - IND vs SA: विजय हजारे में रचा इतिहास, इस ऑलराउंडर को 5 साल बाद मिलेगा टीम में मौका !

इस बीच जब तेज गेंदबाज डुआने ओलिवियर (Duanne Olivier) को प्लेइंग इलेवन में शामिल न करने पर सवाल उठने लगे तो साउथ अफ्रीका (CSA) के चयन संयोजक विक्टर म्पित्सांग ने कहा, ‘ओलिवियर को कोरोना के लक्षण दिखने के कारण पहले टेस्ट से बाहर किया गया था.’ Also Read - Highlights IND vs SA 1st Test Day-2: बारिश के चलते सेंचुरियन टेस्‍ट में दूसरे दिन का खेल रद्द, नहीं डाली जा सकी एक भी गेंद

विक्टर म्पित्सांग के हवाले से ईएसपीएन क्रिकइन्फो ने सोमवार को बताया, ‘ओलिवियर (Duanne Olivier) अब अच्छी तरह से स्वस्थ हैं. लेकिन वह कई हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसे उनको कई दिनों तक क्वॉरंटीन में रहना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज होने से पहले कड़ा अभ्यास किया था.’

दिलचस्प बात यह है कि रविवार को मैच के पहले दिन पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर म्पित्सांग ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की थी. ओलिवियर, जो चोटिल एनरिक नॉर्त्जे की जगह टीम में शामिल हुए हैं. वह भारत के लिए दूसरे टेस्ट में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ओलिवियर ने अपनी टीम लॉयंस के लिए चार प्रथम श्रेणी मैचों में 11.10 की औसत से 28 विकेट लिए थे, जिससे वह घरेलू प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे.

(इनपुट: आईएएनएस)