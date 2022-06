India vs South Africa Dream 11 Prediction: IND vs SA 2nd T20I Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें कटक के बाराबती स्टेडियम में टी20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका ने शृंखला का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था. इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. ऐसे में यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगा. रिषभ पंत अपनी कप्तानी में भारत को पहली जीत दिलाने के लिए बेताब होंगे.Also Read - …मैं रात साढ़े नौ बजे सोने चला जाता था, हार्दिक ने टीम से बाहर मुश्किल वक्‍त को किया याद

IND vs SA Probable Playing XIs

India Playing XIs: रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, अवेश खान

South Africa Playing XIs: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हैंड्रिक्स, रस्सी वैन डेर डूसन, एडेन मार्कराम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड मिलर, ड्वेन प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, तबरेज शम्सी, एनरिक नॉर्त्जे.

India vs South Africa My Dream11 Team

विकेटकीपर: क्विंटन डी कॉक (कप्तान), रिषभ पंत

बल्लेबाज: रस्सी वैन डेर डूसन, श्रेयस अय्यर, डेविड मिलर

ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या (उप कप्तान), एडेन मार्करम

गेंदबाज: युजवेंद्र चहल, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल, एनरिक नॉर्त्जे.

India vs South Africa T20I Squads

टी20 सीरीज के लिए भारत की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्त्जे, वेन पार्नेल, ड्वेन प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स, रस्सी वैन डेर डूसन, मार्को जेंसन.