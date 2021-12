भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरा (India Tour of South Africa 2021-22) खटाई में पढ़ता नजर आ रहा है. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार भारत को नौ दिसंबर से साउथ अफ्रीका की (IND vs SA Test) उड़ान भरनी है. जिसके बाद 17 दिसंबर से पहला टेस्‍ट मैच खेला जाएगा. हालांकि गुरुवार को इस दौर को लेकर उस वक्‍त अनिश्चितताएं और बढ़ गई जब क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने घरेलू क्रिकेट में कोविड-19 का केस सामने आने के बाद एक दौर के मैचों को स्‍थ‍िगित कर दिया है. इस अफ्रीकी देश से कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Covid-9 Omicron Variant ) की शुरुआत हुई है.Also Read - IND vs SA: खटाई में पड़ सकता है साउथ अफ्रीका दौरा, Virat Kohli ने तोड़ी चुप्पी, BCCI से मांगा जवाब

भारत को साउथ अफ्रीका में पहले तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी हैं. इसके बाद 11 जनवरी से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. अंत में 19 जनवरी से दोनों देश चार मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगे. बीसीसीआई) जल्द ही दौरे को लेकर फैसला करेगा. बोर्ड ने बयान में कहा, ''क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका पुष्टि करता है कि डिविजन टू सीएसए चार दिवसीय घरेलू श्रृंखला के चौथे दौर के सभी तीन मैच स्थगित कर दिए गए हैं जो दो से पांच दिसंबर के बीच होने थे.''

बोर्ड ने कहा, ''यह प्रतियोगिता जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में नहीं हो रही और पिछले कुछ दिनों में टीम के पहुंचने से पहले परीक्षण में कुछ पॉजिटिव मामले सामने आए हैं.''

‘‘खेल से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए संगठन के कोविड-19 एहतियाती कदमों को लागू करना सीएसए की शीर्ष प्राथमिकता है.’’

अगर भारतीय श्रृंखला होती है तो यह कड़े जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होगी. बोर्ड ने कहा, ‘‘सीएसए स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और समय आने पर साल के बाकी मैचों के संदर्भ में फैसला किया जाएगा. साथ ही इसी सप्ताहांत होने वाले सीएसए बी वर्ग तीन दिवसीय और एकदिवसीय मैचों को भी 2022 तक स्थगित कर दिया गया है.’’