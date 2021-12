भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA Test) के बीच होने वाली टेस्‍ट औसीरीज से पहले मेजबान देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी घरेलू क्रिकेट के टूर्नामेंट को स्‍थगित कर दिया है. पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट टूर्नामेंट का 22 दिसंबर से चार दिवसीय मैच होना था जिसे अब टाल दिया गया है. भारत की टीम को साउथ अफ्रीका दौरे पर (India Tour of South Africa 2021-22) अपना पहला मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे (Boxing Day Test) पर खेलना है. इस वक्‍त भारतीय टीम अभ्‍यास में व्‍यस्‍त है.Also Read - Shikhar Dhawan को वनडे में नजरअंदाज किया गया तो उनके साथ अन्‍याय होगा: आकाश चोपड़ा

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने अपने आधिकारिक स्‍टेटमेंट में कहा, “डिविजन-2 के पांचवें राउंड के मैचों को स्‍थगित करने का निर्णय लिया गया है. इनका आयोजन 16 से 19 दिसंबर व 19 से 22 दिसंबर तक होना है. इन मैचों का अयोजन बायो-बबल (Bio-Bubble) में नहीं हा रहा है. कोरोना महामारी की नई वेव को देखते हुए उन्‍हें स्‍थगित किया जा रहा है.” Also Read - IND vs SA Test: Rahul Dravid ने ब्‍लैकबोर्ड पर ली टीम इंडिया की क्‍लास, अश्विन का हुआ विशेष सेशन, In Pics

बताया गया कि स्‍थगित किए गए मैचों का आयोजन नए साल पर किया जाएगा. कड़े बायो-बबल में रहते हुए इस वक्‍त टीम इंडिया साउथ अफ्रीका का दौरा (India vs South Africa) कर रही है. टीम इंडिया ने रविवार को दूसरे दिन प्रैक्टिस की. अफ्रीकी सरजमीं पर भारत को तीन टेस्‍ट और इतने ही वनडे मैच खेलने हैं. हालांकि चार मैचों की टी20 सीरीज को स्‍थगित कर दिया गया है. कोविड-19 की नई वेव के चलते ही भारत का साउथ अफ्रीका दौरा एक सप्‍ताह के लिए टालना पड़ा. जिसके चलते टी20 सीरीज रद्द कर दी गई. भारत ने जब आखिरी बार साउथ अफ्रीका का दौरा किया था तो उसे टेस्‍ट सीरीज में 1-2 से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. Also Read - IND vs SA: साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद Virat Kohli ने शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- शेर वापस आ गया