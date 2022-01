जोहान्‍सबर्ग के वांडर्स क्रिकेट मैदान (IND vs SA Test) पर टीम इंडिया को सात विकेट से हार क्‍या मिली फैन्‍स ने केएल राहल (KL Rahul) को ट्रोल करना शुरू कर दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) भी देखते ही देखते टॉप ट्रेंड में आ गए. यह पहला मौका था जब केएल राहुल खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भारत की कप्‍तानी कर रहे थे. पंजाब किंग्‍स के लिए जीते हुए मैच ही अंतिम वक्‍त पर हारने के लिए बदनाम केएल राहुल के साथ वांडर्स टेस्‍ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ. भारत को 240 रनों के लक्ष्‍य का बचाव करना था. आमतौर पर इतने बड़े लक्ष्‍य को चौथी पारी में बना पाना इतना आसान नहीं माना जात लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये कर दिखाया.Also Read - Wanderers Stadium में द. अफ्रीका ने रच दिया इतिहास, चौथी पारी में दर्ज की सबसे बड़ी जीत

विराट कभी 150 रन के लक्ष्‍य का भी करत लेता था बचाव

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय टेस्‍ट कप्‍तान विराट कोहली टेस्‍ट क्रिकेट में लक्ष्‍य का बचाव करने के मामले में अव्‍वल हैं. वो कभी 150 या इससे अधिक रन के लक्ष्‍य का बचाव करने के दौरान नहीं हारे. 27 मौकों पर विराट को 150 या इससे अधिक रन के लक्ष्‍य का बचाव करना था. इनमें से 25 बार उन्‍हें जीत मिली जबकि दो मैच ड्रॉ रहे.

कप्‍तानी में केएल राहुल फिसड्डी

कप्‍तानी की बात की जाए तो इस मामले में केएल राहुल हमेशा ही फिसड्डी साबित हुए हैं. पंजाब किंग्‍स के लिए दो सीजन तक कप्‍तानी करने के दौरान वो इस टीम की नैया पार नहीं लगा पाए. हालांकि उनका खुद का प्रदर्शन बेहद अच्‍छा हरा. आईपीएल के दौरान कई मौकों पर यह देखा गया है कि राहुल काफी बदनसीब रहे. जीती हुई बाजी वो अंतिम वक्‍त पर टीम के खराब प्रदर्शन के कारण हार गए.

Why Why Why ??

If Rahane was present in Virat’s absence then why KL Rahul ??

Admit that KL is the best batsman in India. But the experience of captaincy is also important.

.#captaincy#captain_rahane — Amol Jadhav (@AmolJad04491298) January 6, 2022

KL Rahul losing the games that he was supposed to win.. nothing new!! — Ashok (@ashok_2025) January 6, 2022

Run on board was good enough to win but KL Rahul’s captaincy was so poor that bowler gave up quite early — Shiv🇮🇳 (@shiv_1143) January 6, 2022

Agree Or Not KL Rahul As Captain Is A Mug ..#INDvsSA — Chaitanya Mandale (@_chaitanya_m) January 6, 2022