साउथ अफ्रीका दौरे के लिए (India Tour of South Africa 2021 ) भारतीय टेस्‍ट टीम में कार्यवाहक उपकप्‍तान बनाए गए केएल राहुल (KL Rahul) नई जिम्‍मेदारी मिलने से (IND vs SA Test) बहुत खुश हैं. साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि करीब छह महीने पहले तक उन्‍हें ये भी नहीं पता था कि वो खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट की टीम में वापस जगह बना भी पाएंगे या नहीं. अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) को टेस्‍ट टीम में उपकप्‍तानी से हटा दिया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के शानदार प्रदर्शन के बाद इस बात की संभावना भी बेहद कम है कि उन्‍हें आगे प्‍लेइंग इलेवन में भी मौका दिया जाएगा.

बीसीसीआई की वेबसाइट को दिए इंटरव्‍यू के दौरान केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा, "छह सात महीने पहले या साल भर पहले मैंने भारतीय टेस्‍ट टीम में एक और टेस्‍ट मैच खेल पाने की उम्‍मीद नहीं की थी. चीजें बहुत तेजी से बदल गई. मैं बहुत खुश हूं और खुद को बहुत खुशकिस्‍मत समझता हूं कि इस दौरे के लिए उपकप्‍तान के रूप में इतनी बड़ी जिम्‍मेदारी मुझे सौंप दी गई. मैं अपना सर्वश्रेष्‍ठ देने का प्रयास करूंगा."

भारत को 26 दिसंबर को होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्‍ट मैच से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत करनी है. केएल राहुल (KL Rahul) ने कहा, "बॉक्सिंग डे टेस्‍ट को लेकर मेरी कड़वी और मीठी दोनों प्रकार की यादें है. ऑस्‍ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्‍ट से ही मैंने डेब्‍यू किया था. वो मेरे लिए खास अच्‍छा नहीं गया और मैंने अपनी जगह टीम से खो दी थी. मुझे लगा था कि वहीं मेरा करियर खत्‍म हो गया है."

बता दें कि रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं. वो इस वक्‍त बेंगलुरू स्थिति राष्‍ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उनकी गैर-मौजूदगी में केएल राहुल (KL Rahul) को टेस्‍ट टीम का उपकप्‍तान बनाया गया है.