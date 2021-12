भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच होने वाली तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज (IND vs SA Test) से पहले मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने भारत को आगाह किया है कि यह चुनौती इतनी आसान नहीं होने वाली है. द्रविड़ का कहना है कि साउथ अफ्रीका में अच्‍छा करने की कोशिश करना आसान नहीं होगा. भारत की टीम ने आज तक साउथ अफ्रीका में कभी टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है. साल 2017-18 में जब विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली भारत की टीम आखिरी बार अफ्रीकी दौरे पर आई थी तो हमें टेस्‍ट सीरीज में 1-2 से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी.Also Read - Live Score and Updates IND U-19 vs PAK U-19: पाकिस्‍तान की शानदार शुरुआत, आसान लक्ष्‍य का बचाव कर रहा है भारत

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, “यह एक अवसर है लेकिन आसान नहीं है. दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट खेलने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में से एक है और वे घर पर अच्छा खेलते हैं. इसलिए, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आवश्यकता है.” Also Read - द अफ्रीका में ही Rahul Dravid ने बतौर कप्‍तान जीता था पहला टेस्‍ट, बोले- यहां से जुड़ी कई अच्‍छी यादे हैं

टेस्ट की तैयारी के बारे में बात करते हुए द्रविड़ ने टिप्पणी की, “हमने यहां की परिस्थितियों में चार दिन अच्छा अभ्यास किया हैं. मैं खिलाड़ियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत से खुश हूं. मैं टेस्ट मैच के लिए तैयार खिलाड़ियों में मानसिकता को देख सकता हूं जो वास्तव में अच्छी बात है.” Also Read - Ashes, 3rd Test: मेलबर्न टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किए चार बदलाव; रोरी बर्न्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली पोप, क्रिस वोक्स हुए बाहर

उन्होंने आगे बताया, “हम सेंचुरियन में उतरने से पहले कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं. हम तैयारी जारी रखेंगे और उम्मीद है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहे हैं.”

आगामी श्रृंखला से राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर, 48 वर्षीय ने बताया, “एक कोच के रूप में मेरी अपेक्षा बस यह है कि खिलाड़ी अच्छी तैयारी करें और हम प्रतिस्पर्धा करें. वहीं, खुद को साबित करने का प्रयास करते रहे. उम्मीद है कि परिणाम अच्छे आएंगे.”