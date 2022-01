वांडर्स टेस्‍ट के तीसरे दिन (IND vs SA Test) भारतीय टीम (Team India) के विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) अफ्रीकी कप्‍तान डीन एल्‍गर (Dean Elgar) को टोंट मारते हुए नजर आए. यह मामला कीगन पीटरसन के एलबीडब्‍ल्‍यू से जुड़ा है. पंत ने विकेट के पीछे से कमेंट करते हुए एल्‍गर को हिन्‍दी में कहा कि वो जबर्दस्‍त कप्‍तान हैं, केवल अपने बोर में सोचते हैं. इस घटना का फुटेज इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक साउथ अफ्रीका ने दो विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए थे. भारत ने जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्‍य दिया है. ऐसे में मेजाबनों के पास मैच पर कब्‍जा करने के लिए महज 122 रन बचे हैं. चौथे दिन का खेल बारिश के चलते अबतक शरू नहीं हो पाया है. हालांकि ये बारिश भारत के लिए लाभकारी है क्‍योंकि पि में नमी का फायदा भारतीय तेज गेंदबाजों को ही मिलेगा.Also Read - विराट-गांगुली विवाद पर शास्‍त्री का बयान, 'सवाल ये नहीं कि कौन झूठ बोल रहा है, यह है कि सच क्या है'

I loved the way rishab pant said this during the match when petersen got out😅😂🤣😂😂😂🤣😂😂 pic.twitter.com/vqeEIlT3xG

— Charan Donekal (@CDonekal) January 5, 2022