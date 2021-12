भारत के साउथ अफ्रीका दौरे (India Tour of South Africa 2021-22) के लिए रविवार को टीम इंडिया की चयनसमिति की बैठक हुई. पीटीआई सूत्रों की मानें तो इस दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) को वनडे कप्‍तानी से मुक्‍त करने को लेकर चर्चा हुई. विराट ने हाल ही में टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्‍तानी छोड़ी है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को इस फॉर्मेट में कप्‍तान नियुक्‍त किया गया है. कई दिग्‍गज ये मांग कर चुके हैं कि विराट को वनडे की कप्‍तानी से भी मुक्‍त कर केवल टेस्‍ट में नेतृत्‍व का जिम्‍मा दिया जाना चाहिए.Also Read - Axar Patel ने दोनों पारियों में मिलाकर ठोक दिए 93 रन, 'विक्रम राठौड़ को मेरी बल्‍लेबाजी क्षमता पर भरोसा'

भारत को साउथ अफ्रीका (IND vs SA Test) दौरे पर अपना पहला टेस्‍ट मैच 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे पर खेलना है. नए कोरोना वेरिएंट के चलते भारत का अफ्रीका दौरा एक सप्‍ताह के लिए टाल दिया गया है. पीटीआई सूत्रों के मुताबिक चयनकर्ताओं ने आज बैठक के दौरान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे टीम का कप्‍तान बनाने को लेकर अपने विचार रखे हैं. हालांकि इसे लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

इसके अलावा आज चेतन शर्मा की अध्‍यक्षता वाली चयनसमिति की बैठक के दौरान रोहित शर्मा को अजिंक्‍य रहाणे के स्‍थान पर टेस्‍ट कप्‍तान बनाए जाने को लेकर भी चर्चा हुई. बताया जा रहा है कि रहाणे साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम का हिस्‍सा होंगे लेकिन उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में मौका दिया जाना थोड़ी मुश्किल नजर आता है. इसके अलावा शिखर धवन के वनडे टीम में भविष्‍य और ईशान शर्मा को टेस्‍ट टीम में आगे मौका दिया जाए या नहीं इसे लेकर चर्चा हुई.

चयनकर्ता नंबर-तीन पर बैकअप बल्‍लेबाज को लेकर भी थोड़ी चिंति हैं. पीटीआई सूत्रों का कहना है कि अभिमन्यु ईश्वरन और प्रियांक पांचाल को इस स्‍थान के बैकअप के रूप में रखा जा सकता है.