भारतीय टेस्ट टीम की रीढ़ माने जाने वाले भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले कहा कि टीम के सबी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिचों पर खेलना जानते हैं और वे यहां मिलने वाली मूवमेंट से निबटने में सक्षम हैं. पुजारा ने कहा कि टीम को हाल के कुछ सालों में विदेशों में मिली जीत के बाद टीम का कॉन्फिडेंस हाई है और इसका प्रभाव रविवार (26 दिसंबर) से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज में भी दिखाई देगा.Also Read - IND vs SA- Mohammed Siraj के पैरों में लगे हैं स्प्रिंग, हर बार करते हैं कुछ नया: Sachin Tendulkar

पुजारा ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली टीम यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें पुजारा ने कहा, ‘जब आप विदेशी दौरे पर जाते हो तो आप जानते हो कि वहां तेजी और उछाल होगी और गेंद आखिरी क्षणों में मूव करेगी. भारत से बाहर तेज गेंदबाजों का सामना करना हमेशा बड़ी चुनौती होती है.’ Also Read - Virat Kohli की कप्तानी मामले पर Sourav Ganguly को बोलने का हक नहीं: Dileep Vengsarkar

Team confidence ✅

Personal preparation ✅

South Africa challenge ✅@cheteshwar1 covers all bases in this interview with https://t.co/Z3MPyesSeZ

Full interview 🎥 🔽 #TeamIndia #SAvIND https://t.co/7ML9NJkYRu pic.twitter.com/7xhLiyJJcA

— BCCI (@BCCI) December 23, 2021