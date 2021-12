भारतीय टीम (Team India) के पूर्व कप्‍तान सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) ने बुधवार को हैदराबाद क्रिकेट संघ (HCA) के अध्‍यक्ष मोहम्‍मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) की क्‍लास लगाई. विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बीच कथित विवाद को लेकर अजहर ने एक दिन पहले प्रतिक्रिया दी थी. उन्‍होंने कहा था कि जिस तरह की परिस्थिति सामने आ रही है उससे दोनों कप्‍तानों के बीच झगड़े की खबरों का बल मिलता है. विराट कोहली की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के बाद गावस्‍कर ने कहा कि बिना मतलब के आग में घी नहीं डाला जाना चाहिए था.Also Read - Virat को वनडे कप्‍तानी से हटाए जाने पर कोच Rajkumar Sharma ने जताई हैरानी, पूछा कहां गई पारदर्शिता

विराट कोहली ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कर दिया था कि उन्‍हें रोहित शर्मा के नेतृत्‍व में साउथ अफ्रीका में खेलने से कोई दिक्‍कत नहीं है और ना ही उन्‍होंने वनडे सीरीज से नाम वापस लिया है. सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar)ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान मोहम्‍मद अजहरुद्दीन से दरख्‍वास्‍त की कि अगर उनके पास इस मामले में कोई पुख्‍ता जानकारी है तो वो आगे आकर इसे बता सकते हैं. "जब तक दोनों खिलाड़ी सामने आकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तबतक हमें किसी निष्‍कर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए. हां, अजहर ने कुछ कहा है. अगर उनके पास जो कुछ भी हो रहा है उसके संबंध में कोई अंदरूनी जानकारी है तो उन्‍हें आगे आकर बताना चाहिए. कयासों के आधार पर आ रही जानकारी पर कमेंट नहीं किया जाना चाहिए."

सुनील गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) ने आगे कहा, "मैं इस पूरे मामले में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दोनों को ही संदेह का लाभ दूंगा क्‍योंकि दोनों ने ही लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी हैं. मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी दोनों पर उंगली उठानी चाहिए."

Virat Kohli has informed that he’s not available for the ODI series & Rohit Sharma is unavailable fr d upcoming test. There is no harm in takin a break but d timing has to be better. This just substantiates speculation abt d rift. Neither wil be giving up d other form of cricket.

