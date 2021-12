पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) का मानना है कि वनडे कप्‍तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए अब साउथ अफ्रीका दौरा (India Tour of South Africa 2021-22) काफी अहम हो जाता है. उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द बड़ी पारियां खेलकर खुद को साबित करना ही होगा. विराट कोहली ने आखिरी बार अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में शतक साल 2019 में लगाया था. बांग्‍लादेश के भारत दौरे के दौरान पिंक बॉल टेस्‍ट (Pink Ball Test) में उनके बल्‍ले से आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय शतक निकला था. फैन्‍स उम्‍मीद कर रहे हैं कि विराट साउथ अफ्रीका में (IND vs SA Test) अपने शतक के सूखे को खत्‍म करेंगे.Also Read - IND vs SA Test: विराट एंड कंपनी ने आज सुबह मुंबई से भरी उड़ान, 26 दिसंबर को होगा पहला टेस्‍ट

पाकिस्‍तान के लिए 61 टेस्‍ट में 261 विकेट निकालने वाले दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने कहा, "विराट कोहली के लिए यह एक बड़ा टूर होने वाला है क्‍योंकि भारत ने साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है. वो ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड में टेस्‍ट सीरीज जीत चुके हैं लेकिन इस बार उन्‍हें अफ्रीका में ऐसा करना होगा."

दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर आगे कहा,"विराट (Virat Kohli) के लिए कप्‍तान के तौर पर यह आखिरी मौका है जब वो अफ्रीकी सरजमीं पर टेस्‍ट सीरीज जीत पाए. उन्‍हें बल्‍ले से रन बनाने ही होंगे और अपनी टीम को जीत दिलानी ही होगी. जिस तरह से बीसीसीआई ने उन्‍हें वनडे की कप्‍तानी से हटाया है उसे देखते हुए अब विराट कोहली को खुद को साबित करना ही होगा."