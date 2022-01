India vs South Africa Umpire Marais Erasmus Funny Video Goes Viral: जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मैच के तीसरे दिन जब जोर लगाकर बॉलिंग कर रहे थे. तो वह साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के खिलाफ जमकर अपील भी कर रहे थे. पूरी टीम जिस उत्साह और जोश के साथ अपील करती उससे अंपायर मारेस इरासमस (Marais Erasmus) परेशान हो रहे थे. भारतीय तेज गेंदबाज विकेट के इतने करीबी मौके बना रहे थे कि अंपायर इरासमस भी चौंक रहे थे. इस बीच एक ओवर के खत्म होने के दौरान उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से कह दिया- तुम लोग मुझे लगातार हार्ट अटैक दे रहे हो.Also Read - Johannesburg Weather Update Live, IND vs SA, Day-4: आज पूरा दिन कैसा रहेगा मौसम, डालें एक नजर

मैच की चौथी पारी के दौरान साउथ अफीकी टीम बैटिंग कर रही थी. पारी के 10वें ओवर में एडिन मारक्रम ओवर की अंतिम गेंद पर आउट हुए. यह ओवर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) फेंक रहे थे. इस ओवर के बाद जब भारतीय फील्डर जब अपना छोर बदल रहे थे, तब मारेस इरासमस ने ऐसा कॉमेंट किया कि इस वाकये को मजेदार बना दिया.

इरासमस ने कहा, ‘तुम लोग मुझे हर ओवर बाद घातक हार्ट अटैक दे रहे हो.’ अंपायर इरासमस की यह बात स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई. जब कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे कॉमेंटेटर ने भी इस पर ध्यान दिया मामला और रोचक हो गया.

कॉमेंटेटर भी इस पर रीप्ले दिखाकर मजे लेने लगे. बाद में इरासमस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा और यहां भी यह लोगों को खूब गुदगुदा राह है. इस मैच की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीकी टीम जीत से सिर्फ 122 रन दूर खड़ी है. भारत ने उसे 240 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके पीछा करते हुए उसने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं.

मैच के चौथे दिन का खेल बारिश के चलते अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. अगर आज बारिश के बाद खेल शुरू होता है तो यह भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए स्थिति और भी ज्यादा अनुकूल हो सकती है. हालांकि फिलहाल साउथ अफ्रीका के पक्ष में यह मैच मुड़ता दिख रहा है.