टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) केपटाउन टेस्ट के दौरान अपनी बेटी वमिका (Vamika Kohli) संग खेलते नजर आए. विराट जब तीसरे दिन के पहले सत्र के खेल के बाद पवेलियन लौट रहे थे, तब वमिका कोहली अपने पापा विराट को दूर से निहार रही थीं और विराट भी उन्हें देखकर अटखेलियां कर ने लगे. पापा विराट वमिका को हंसाने के लिए तरह-तरह के चेहरे बना रहे थे. किसी फैन ने टि्वटर पर उनका यह वीडियो टि्वटर पर शेयर कर दिया, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.Also Read - शतकवीर Rishabh Pant ने जो किया, वैसा न कभी MS Dhoni ने किया और न ही कर पाया कोई और विकेटकीपर बल्लेबाज

तीसरे दिन के पहले सत्र के बाद जब कप्तान विराट कोहली अपने पार्टनर रिषभ पंत के साथ नाबाद पवेलियन लौट रहे थे, तब भारत मजबूत स्तिथि में जाता दिख रहा था. भारत ने तब तक 4 विकेट ही गंवाए थे और उससे यहां एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीद थी. Also Read - IND vs SA, 3rd Test: भारत के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में कभी ना हुआ था ऐसा

Keegan Petersen with a magnificent catch on the second ball of the day😍 #SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/zqcAtMahSi

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) January 13, 2022