IND vs SCO Live Streaming India vs Scotland: अफगानिस्‍तान को हराने के बाद अब भारत के सामने अगली चुनौती स्‍कॉटलैंड की है. टीम इंडिया को हर हाल में अपना मुकाबला जीतना होगा. तभी विराट एंड कंपनी की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्‍मीद बरकरार रह पाएगी. अफगानिस्‍तान को 66 रन से हराकर भारत ने अपनी खराब रन रेट में काफी सुधार किया है. इसी तर्ज पर टीम इंडिया को अब स्‍कॉटलैंड को भी मात देनी होगी. साथ ही ये दुआ भी करनी होगी कि न्‍यूजीलैंड की टीम अफगानिस्‍तान से हार जाए.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला शुक्रवार पांच नवंबर को खेला जाएगा.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप के मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप के मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला टीवी पर कैसे देख सकते हैं फैन्‍स ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍मय से मोबाइल पर कैसे देखें ?

भारत और स्‍कॉटलैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का मुकाबला टीवी पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍मय से Disney Hotstar App पर देख सकते हैं.