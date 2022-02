India vs Sri Lanka, 1st T20I: भारत और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी को लखनऊ में पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. टीम इंडिया में दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) को अंतिम एकादश में रखा गया है, जिसके साथ हुड्डा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया. दीपक हुड्डा इससे पहले भारत के लिए 2 वनडे मैच भी खेल चुके हैं. दीपक हुड्डा ने भारत की ओर से फरवरी 2022 में वनडे डेब्यू किया था. हुड्डा ने 2 मुकाबलों में कुल 55 रन बनाने के अलावा 2 शिकार भी किया था.Also Read - IND vs SL, 1st T20I Match Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, इस भारतीय खिलाड़ी का डेब्यू

