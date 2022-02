भारतीय टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मुकाबले के दौरान एक बार फिर मशहूर फिल्‍म पुष्‍पा (Pushpa) के अंदाज में नजर आए. जड्डू ने विकेट लेने के बाद अल्‍लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्‍म पुष्‍पा में उनके सिग्‍नेचर तरीके से हाथ को दाढ़ी के नीचे फेरा. इस दौरान कमेंट्री कर रहे इरफान पठान (Irfan Pathan) ‘मैं झुकेगा नहीं’ बोलकर पिक्‍चर के डायलोग को भी पूरा कर दिया. रवींद्र जडेजा करीब ढाई महीने बाद चोट से उबरते हुए भारतीय टीम में आज वापसी कर रहे हैं. वो इससे पहले भी इसी फिल्‍म के डायलोग पर इंस्‍टाग्राम रील बना फैन्‍स के साथ शेयर कर चुके हैं.Also Read - IND vs SL, 1st T20I: Ishan Kishan ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय

