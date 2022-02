India vs Sri Lanka, 2nd T20I: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) की टीमों के बीच धर्मशाला में दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ भारत ने तीन मुकाबलों की शृंखला पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. इस मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मजाक के मूड में नजर आए. रोहित ने कैमरामैन के साथ ‘शरारत’ भी की.Also Read - धर्मशाला में मिली जीत लेकिन सुनील गावस्‍कर ने भारत को दिखाया आइना, डेथ-ओवर्स में लुटाए बेतहाशा रन

दरअसल हिमाचल प्रदेश की ठंड के बीच रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में कॉफी पी रहे थे. इसी दौरान कैमरामैन ने उनकी ओर फोकस किया. रोहित की नजर कैमरा के लैंस पर पड़ गई. उन्होंने कैमरामैन को कॉफी ऑफर की, जिसके साथ वह मजाकिया मूड में दिखे. इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Also Read - IND vs SL, 2nd T20I: Ravindra Jadeja को ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करना पसंद, कप्तान को कहा 'शुक्रिया'

Just what you need in the cold Dharamsala weather ☕️@ImRo45 pic.twitter.com/xUgz8W9ERR

— BCCI (@BCCI) February 26, 2022