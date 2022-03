भारतीय टीम (Team India) के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने बीसीसीआई अध्‍यक्ष व पूर्व भारतीय कप्‍तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से जुड़ा उनका एक किस्‍सा बताया. आकाश का कहना है कि जब वो खेला करते थे तब मैदान में फिल्डिंग करते वक्‍त वो गेंद पैर में लगने के कारण काफी दर्द से जूझ रहे थे. उन्‍होंने दादा को इस बारे में बताया भी लेकिन उन्‍होंने बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी. भारत-श्रीलंका के बीच जारी डे-नाइट टेस्‍ट (India vs Sri Lanka, Day Night Test) मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने यह जानकारी दी.Also Read - पहले कपिल देव, अब रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक टेस्‍ट विकेट के मामले में साउथ अफ्रीका के दिग्‍गज को दी मात

पिंक बॉल टेस्‍ट मैच के दौरान मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के चोट लग गई थी. तभी आकाश (Aakash Chopra) ने साल 2004 के अपने इस किस्‍से के बारे में बताया. उन्‍होंने कहा, "भारत की टीम ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर थी. सिडनी में सीरीज का आखिरी टेस्‍ट खेला जा हरा था. सौरव गांगुली टीम के कप्‍तान थे. सिली प्‍वाइंट पर फिल्डिंग करते हुए मुझे टखने में चोट लग गई थी. मैंने दादा को इस बारे में बताया और मैदान से बाहर जाने के लिए पूछा भी."

दादा ने इसपर जवाब दिया कि तुझे क्‍या जरूरत है. "वनडे सीरीज तुझे खेलनी नहीं है. पाकिस्‍तान का दौरा अभी काफी समय बाद है. तबतक तुम ठीक हो जाओगे। फिल्डिंग करते रहो. मैं उनकी बात को मानते हुए मैदान पर डटा रहा." यह मैच ड्रॉ पर खत्‍म हुआ था. श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा मैच के दौरान टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में है. आज तीसरे दिन के खेल के दौरान खबर लिखे जाने तक भारत को जीत के लिए छह विकेट की दरकार है.