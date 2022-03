India vs Sri Lanka, 2nd Test: भारतीय टीम के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) टेस्‍ट क्रिकेट में एक के बाद एक नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं. हाल ही में कपिल देव (Kapil Dev) के 434 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद अश्विन ने अब साउथ अफ्रीका के दिग्‍गज तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन (Dale Steyn) को भी सर्वाधिक टेस्‍ट विकेट के मामले में परास्‍त कर दिया है. भारत के इस स्पिनर के नाम अब टेस्‍ट क्रिकेट में 440 विकेट हो गए हैं. स्‍टेन ने अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर के दौरान 93 मैचों में 439 विकेट लिए थे. वहीं अश्विन ने उन्‍हें पछाड़ने के लिए महज 86 टेस्‍ट मैच ही खेले हैं.Also Read - On This Day: खूब उत्‍पात मचाकर कोलकाता पहुंचे थे कंगारू, लक्ष्‍मण-द्रविड़ की दीवार के आगे टेके घुटने