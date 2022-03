Sri Lanka tour of India, 2022, India vs Sri Lanka 2nd Test: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले के दूसरे दिन (13 मार्च) श्रीलंकाई टीम महज 109 रन पर सिमट गई, जिसके साथ टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 143 रन की लीड हासिल कर ली है. भारत ने 2 मुकाबलों की इस सीरीज में 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में मेजबान टीम के पास क्लीन स्वीप का शानदार मौका होगा.Also Read - पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को खराब बल्लेबाजी फॉर्म से निकलने की सलाह दी

यह भारत के खिलाफ श्रीलंकाई टीम का टेस्ट पारी में दूसरा न्यूनतम स्कोर है. साल 1990 में श्रीलंकाई टीम चंडीगढ़ में टीम इंडिया के सामने महज 82 रन पर सिमट गई थी. वहीं अहमदाबाद में साल 1994 में 119 और साल 2015 में कोलंबो टेस्ट में श्रीलंकाई टीम महज 134 रन पर ऑलआउट हो गई थी. Also Read - IND vs SL, 2nd Test: Rohit Sharma ने 'तोड़ी' फैन की नाक, खून से लथपथ पहुंचा हॉस्पिटल

82 चंडीगढ़, 1990

109 बेंगलुरु, 2022

119 अहमदाबाद, 1994

134 कोलंबो, 2015 Also Read - फिर खराब शॉट खेलकर विकेट गंवा बैठे विराट कोहली, सुनील गावस्‍कर ने 'चीकू' को दी अहम एडवाइज

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 252 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने 98 गेंदों में सर्वाधिक 92 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 4 छ्क्के शामिल रहे. उनके अलावा रिषभ पंत ने 39 और हनुमा विहारी ने 31 रन की पारी खेली. श्रीलंका की ओर से लसिथ एंबुलडेनिया और प्रवीण जयविक्रमा को 3-3 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 35.5 ओवर में महज 109 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की शुरुआत काफी खराब रही. टीम ने 28 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी शुरू की.

Bowled out ☝

India take a little over five overs to bundle Sri Lanka out on day two for 109!#WTC23 | #INDvSL | https://t.co/g6fD3n4ID2 pic.twitter.com/4pqZqK9clF

— ICC (@ICC) March 13, 2022