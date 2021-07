IND vs SL 3rd ODI LIVE: When and Where to watch India vs Sri Lanka Live Streaming online in India: वनडे सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की अजेय बढ़त ले चुकी टीम इंडिया सीरीज (India vs Sri Lanka ODI Series) के तीसरे और अंतिम मैच में मेजबान टीम का सफाया करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. पिछले मैच में उसने पुछल्ले बल्लेबाज दीपक चाहर (Deepak Chahar) की उम्दा बल्लेबाजी के दम पर जीत हासिल की है. एक वक्त श्रीलंका की टीम इस मैच पर पूरी तरह हावी थी लेकिन दीपक चाहर ने भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के साथ 8वें विकेट के लिए 84 रन जोड़कर भारत को जीत दिला दी.Also Read - Sri Lanka vs India, ODI Series: पहले गंवाई सीरीज, अब श्रीलंका पर ICC ने ठोक दिया जुर्माना

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम ( R.Premadasa Stadium) में खेली जा रही इस सीरीज के दूसरे मैच में भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर बॉलिंग में भी छाए रहे थे. इन दोनों के अलावा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने भी 3 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया था. पहले मैच में बल्लेबाजी में कमाल दिखाने वाला भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर दूसरे वनडे में भले फ्लॉप हो गया. लेकिन मिडल ऑर्डर ने उसे बखूबी संभालने की कोशिश की थी. Also Read - Venkatesh Prasad का खुलासा- कोच ग्रेग चैपल ने कभी Deepak Chahar को किया था रिजेक्ट

अब तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारतीय टीम एक बार फिर खेल के तीनों क्षेत्रों में अपना दमखम दिखाना चाहेगी. देखें कब और कहां देखें तीसरे मैच का LIVE प्रसारण और LIVE Streaming. Also Read - Sri Lanka vs India, 2nd ODI: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा, इस मामले में बनी नंबर-1

कहां देंखें भारत-श्रीलंका तीसरा वनडे मैच?

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज का प्रसारण भारत में करेगा. सीरीज का तीसरा वनडे मैच सोनी टेन 2 और सोनी टेन 2 एचडी चैनल पर देखा जा सकता है.

कहां देंखें भारत-श्रीलंका तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत-श्रीलंका के बीच होने वाले तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिप (SonyLiv App) ऐप पर देखी जा सकती है.

कब और कहां खेला जाएगा भारत-श्रीलंका तीसरे वनडे मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच 20 जुलाई को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premdasa Stadium) में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

IND vs SL वनडे सीरीज के फुल स्क्वाड

भारतीय टीम: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नितीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के गौतम, कुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), दीपक चाहर, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया.

श्रीलंकाई टीम: दसुन शनाका (कप्तान), धनंजय डी सिल्वा (उपकप्तान), अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, पथुम निसंका, चरित असलंका, वनिन्दु हसरंगा, आशेन बंडारा, मिनोड भानुका, लाहिरु उदारा, रमेश मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चनेरा, लक्षन संदाकन, अकिला धनंजय, शिरन फर्नांडो, धनंजय लक्षण, ईशान जयरत्ने, प्रवीण जयविक्रेमा, असिथा फर्नांडो, कसुन रजिता, लाहिरू कुमारा, इसुरु उडाना.